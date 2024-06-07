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Грузовики с боеприпасами ВСУ взлетели на воздух от удара РСЗО «Град»

Оператором БПЛА было зафиксировано уничтожение четырех грузовых автомобилей с боеприпасами и личным составом украинских националистических подразделений.
2024-06-07 12:09:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчета РСЗО «Град» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

По данным ведомства, в результате ударов российских артиллеристов четыре грузовика, перевозившие боеприпасы, взлетели на воздух. Помимо машин, камера беспилотника зафиксировала уничтожение украинских националистов, пишет Минобороны.

«После получения корректуры расчет машины вводит поправки и залп успешно уничтожает грузовую технику подразделений материально-технического обеспечения ВСУ», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как расчет занимает позицию, разворачивает установку и делает вычисления перед ведением огня. Показано, как реактивные снаряды поочередно сходят с направляющих и летят в заданном направлении.

Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники. Собранные данные оперативно передаются командованию. Минобороны подчеркивает, что артиллеристы работают каждый день в сложнейших условиях. Благодаря большому опыту у расчетов уходит несколько минут от получения цели до первого выстрела.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #РСЗО #Град #МО РФ #СВО
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