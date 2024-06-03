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ВСУ потеряли под Харьковом более 30 военных при атаке ВС РФ на резервы

РСЗО «Град» группировки «Север» поразил скопление резервов ВСУ в Харьковской области.
Мария Зайцева 2024-06-03 05:33:32
© Фото: Михаил Воскресенский РИА Новости

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» российской группировки войск «Север» атаковал скопление резервов ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, в результате поражения резервов украинская сторона потеряла более 30 военных, включая убитых и раненых.

Место скопления живой силы было обнаружено операторами разведывательных БПЛА на окраине одного из населенных пунктов.

В результате атаки также были уничтожены грузовик и два легковых автомобиля. В Минобороны РФ уточнили, что подготовка к стрельбе заняла не более пяти минут. В министерстве добавили, что целей стало больше.

«Работаем по живой силе противника, по укрытиям, по командно-наблюдательным пунктам, по временным местам дислокации военнослужащих ВСУ», - рассказал о боевой работе старший офицер реактивной батареи с позывным Чита.

Ранее «Град» под Авдеевкой накрыл огнем целое подразделение ВСУ.

#армия #ВС РФ #бпла #Харьковская область #ВСУ #РСЗО Град #Север #Резервы
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