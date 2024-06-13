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В Кремле заявили, что корабли РФ на Кубе не повод для беспокойства

Военные учения – это нормальная практика в самых разных регионах мира, для всех государств, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Андрей Аркадьев 2024-06-13 15:37:05
© Фото: Минобороны России

Присутствие российских военных кораблей на Кубе  - не повод для беспокойства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что для России, как для морской державы, проведение учений в разных регионах является нормальной практикой.

«Осуществление подобных визитов – это тоже распространенная практика. Мы не видим повода для беспокойства», - сказал пресс-секретарь.

Ранее корабли Северного флота провели учения в Атлантическом океане. По пути на Кубу они отработали применение высокоточного ракетного оружия на удалении свыше 600 километров при помощи компьютерного моделирования.

С 12 по 14 июня корабли будут находиться в порту Гаваны. В группу входят четыре корабля Северного флота: атомная подлодка «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». На Кубе наши экипажи поучаствуют в протокольных мероприятиях, отдохнут и посмотрят достопримечательности.

#учения #Куба #Песков #корабли
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