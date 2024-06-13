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Корреспондент и оператор НТВ получили ранения в руку и в голову

Сотрудники телеканала находятся на операции. Третий раненый - офицер сопровождения.
Владимир Рубанов 2024-06-13 14:28:32
© Фото: НТВ

Ранения в Горловке получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. По данным телеканала «Звезда», у Алексея открытая рана руки, оператор ранен в голову.

Журналистов привезли в городскую больницу №2. Им делают операции, сообщила ТАСС главный врач Нелля Якуненко. По словам главврача, раненых привезли в коме в «тяжеленном» состоянии.

Корреспондент и оператор получили ранения во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки, сообщил ранее мэр города Иван Приходько. За час до этого он написал, что украинские боевики обстреливают этот поселок.

#ДНР #Горловка #ранение #Обстрел #наш эксклюзив #журналисты
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