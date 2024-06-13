Канада ввела санкции против Алиханова, Мизулиной и компании «Победа»

Канада расширила антироссийский санкционный список, в него среди прочего вошли глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, а также Канада вновь упомянула советского хоккеиста Владислава Третьяка.

Ограничения также затронули ряд юридических лиц, в частности, авиакомпанию «Победа», АО «Электроавтоматика» и другие, ряд российских СМИ, среди них издание «Российская газета» и телеканал «Санкт-Петербург».

Сайт канадского МИД объясняет расширение санкционного списка ситуацией на Украине.

За день до этого о новых санкционных рестрикциях объявили в США, в черный список попали 300 физических и юридических лиц России. Под ограничения также попали китайские компании.

Сегодня днем о дальнейшем распространении санкций объявила Великобритания.