Абонентов смогут оповещать обо всех зарегистрированных на них номерах

В Госдуму внесли законопроект об оповещении абонентов о зарегистрированных на них номерах с возможностью остановить исполнение договоров, которые они не заключали. Об этом сообщил депутат ГД Василий Пискарев.

«Абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора, и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал», - написал Пискарев в своем Telegram.

Мера направлена на снижение случаев мошенничества с использованием мобильных номеров и сим-карт. Она также предусматривает обязательную фиксацию информации о зарегистрированных договорах по мобильным номерам на «Госуслугах».

Также будут введены более жесткие правила в отношении иностранных пользователей - заключение договора о связи только при личном присутствии и обязательная идентификация с использованием биометрии.

Напомним, сейчас также рассматривается предложение о продаже сим-карт после сдачи биометрии не только в отношении иностранцев, но и любых пользователей.