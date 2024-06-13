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Абонентов смогут оповещать обо всех зарегистрированных на них номерах

Мера направлена на борьбу с мошенничеством в сфере мобильной связи, соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.
Елизавета Кондрикова 2024-06-13 18:54:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Госдуму внесли законопроект об оповещении абонентов о зарегистрированных на них номерах с возможностью остановить исполнение договоров, которые они не заключали. Об этом сообщил депутат ГД Василий Пискарев.

«Абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора, и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал», - написал Пискарев в своем Telegram.

Мера направлена на снижение случаев мошенничества с использованием мобильных номеров и сим-карт. Она также предусматривает обязательную фиксацию информации о зарегистрированных договорах по мобильным номерам на «Госуслугах».

Также будут введены более жесткие правила в отношении иностранных пользователей - заключение договора о связи только при личном присутствии и обязательная идентификация с использованием биометрии.

Напомним, сейчас также рассматривается предложение о продаже сим-карт после сдачи биометрии не только в отношении иностранцев, но и любых пользователей.

#в стране и мире #госдума #Телефон #сим-карты #мобильный номер #оператор связи
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