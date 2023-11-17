«Ъ»: на «Госуслугах» предложили размещать информацию о сим-картах
Предполагается, что инициативна поможет в борьбе с телефонным мошенничеством.
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Минцифры России предлагается создать на портале «Госуслуги» раздел о зарегистрированных на граждан сим-картах. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Сейчас подобная информация доступна лишь операторам связи.
Предполагается, что каждый абонент сможет проверить, не используется ли его старый номер в мошеннических целях и не оформлены ли по паспортным данным новые номера.
Инициативна поможет в борьбе с телефонным мошенничеством, уверены в ведомстве. Но эксперты считают, что нововведение полностью не искоренит проблему.