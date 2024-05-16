«Ъ»: власти предлагают продажу сим-карт по биометрии

В России могут ужесточить правила продажи сим-карт россиянам для борьбы с серым рынком, новые предложения рассматривают ФСБ и Минцифры, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к операторам связям.

Сейчас сим-карты можно приобрести в салонах связи, на сайтах операторов и у дилеров-посредников, на которых приходится 35-70% всех продаж.

Власти рассматривают сдачу биометрии для покупки, продажу только в специальных местах - салонах связи, МФЦ или отделениях «Почты России», а также оформление сим-карты с помощью приложения «Госключ» (цифровая подпись).

Операторы связи опасаются, что пользователи будут искать обходные пути, чтобы не сдавать биометрические данные, пишет издание. А рынок так и не удастся полностью очистить от серых карт, при этом возрастут расходы операторов.

По словам представителя оператора связи «МегаФон», конкретной инициативы на данный момент не было представлено.

Напомним, ранее в Минцифры предложили ввести штрафы до двух миллионов рублей за нарушения правил продажи сим-карт иностранцам и лицам без гражданства, а также обязать их сдавать биометрические данные для приобретения сим-карт.