МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ъ»: власти предлагают продажу сим-карт по биометрии

Также среди предложенных мер выделяют продажу сим-карт в салонах связи, МФЦ и отделениях «Почты России».
Елизавета Кондрикова 2024-05-16 09:33:41
© Фото: Maciej Luczniewski, ZUMAPRESS.com Globallookpress

В России могут ужесточить правила продажи сим-карт россиянам для борьбы с серым рынком, новые предложения рассматривают ФСБ и Минцифры, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к операторам связям.

Сейчас сим-карты можно приобрести в салонах связи, на сайтах операторов и у дилеров-посредников, на которых приходится 35-70% всех продаж.

Власти рассматривают сдачу биометрии для покупки, продажу только в специальных местах - салонах связи, МФЦ или отделениях «Почты России», а также оформление сим-карты с помощью приложения «Госключ» (цифровая подпись).

Операторы связи опасаются, что пользователи будут искать обходные пути, чтобы не сдавать биометрические данные, пишет издание. А рынок так и не удастся полностью очистить от серых карт, при этом возрастут расходы операторов.  

По словам представителя оператора связи «МегаФон», конкретной инициативы на данный момент не было представлено.  

Напомним, ранее в Минцифры предложили ввести штрафы до двух миллионов рублей за нарушения правил продажи сим-карт иностранцам и лицам без гражданства, а также обязать их сдавать биометрические данные для приобретения сим-карт.

#продажа #Телефон #минцифры #Операторы связи #сим-карты
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 