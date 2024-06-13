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Дело против американского журналиста Гершковича передали в суд

По данным Генпрокуратуры, журналист собирал секретные данные о российском оборонном предприятии, тщательно соблюдая меры конспирации.
Елизавета Кондрикова 2024-06-13 18:18:20
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении американского журналиста Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже из-за сбора по заданию ЦРУ секретных данных о российском оборонном предприятии в марте 2023 года.

«Незаконные действия совершались Гершковичем с соблюдением тщательных мер конспирации... Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу журналиста, он проходит по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), пишет Life со ссылкой на официального представителя ведомства Андрея Иванова.

Журналист газеты Wall Street Journal Гершкович был задержан в Екатеринбурге в конце марта прошлого года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, журналист свою вину не признает.

В мае заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не воспринимают предложенные Россией варианты по обмену заключенными и затягивают паузу в этом процессе.

#Россия #в стране и мире #сша #шпионаж #журналист #суд #Эван Гершкович
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