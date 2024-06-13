ЦБ изменил время начала торговой сессии на Мосбирже

Центробанк принял решение изменить время начала торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской Биржи. Они начнутся в 09:50 по московскому времени, уточнила пресс-служба регулятора.

«В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская Биржа" с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 по мск», - говорится в пресс-релизе.

Ранее Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом США и евро с 13 июня в связи с санкциями США. Уточняется, что торги на срочном рынке будут проводиться без изменений.

Новые санкции были введены со стороны США накануне. Под рестрикции попали 300 физических и юридических лиц. В том числе, санкции введены и против ряда китайских компаний.