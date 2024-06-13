Антонов пообещал ответ на новые санкции США

После введения новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, Москва даст ответ на навязываемую Штатами конфронтацию. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Мы навязываться в партнеры не собираемся. Тем не менее на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ», - заявил дипломат в посольстве на мероприятии по случаю Дня России.

Он подчеркнул, что Россия открыта к честному и равноправному диалогу. Также он добавил, что к санкциям не присоединились государства, составляющие мировое большинство. Напротив, они демонстрируют свою готовность укреплять двусторонние отношения с РФ - это многие государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Новые санкции были введены со стороны США накануне. Под рестрикции попали 300 физических и юридических лиц. В том числе, санкции введены и против ряда китайских компаний. В связи с этим Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом США, гонконгским долларом и евро с 13 июня. Уточняется, что торги на срочном рынке будут проводиться без изменений.