Пашинян намекнул, что Армения выйдет из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая, по его мнению, не защищает Армению. Об этом политик заявил, выступая на правительственном часе в армянском парламенте.

«Выйдем, не возвращаться же обратно», - сказал Пашинян, отвечая на реплики из зала.

При этом он не упоминал конкретно название организации, а объявил о выходе из «союза-пузыря», в который вошли бывшие власти страны.

Напомним, в начале мая в Ереване также заявили, что не будут принимать участия в финансировании деятельности организации и не присоединятся к решению «О бюджете ОДКБ на 2024 год».