Центробанк принял решение приостановить торги гонконгским долларом

Центральный банк России с 13 июня приостанавливает торги гонконгским долларом. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

«Также с четверга изменяется время начала торгов на валютном рынке и рынке драгметаллов Мосбиржи, они начнутся в 9.50 по московскому времени», - сказано в сообщении.

Напомним, что из-за новых американских санкций Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня. Антироссийские ограничения были введены 12 июня со стороны США, ограничения затронули 300 физических и юридических лиц. Помимо Мосбиржи под рестрикции также попали Национальный клиринговый центр и АО «Национальный расчетный депозитарий».

Гонконгский доллар является (HKD) национальной валютой Гонконга и одной из 18 свободных конвертируемых валют. Стоимость гонконгского доллара привязана к американскому (USD) и находится приблизительно на уровне 7,80 HKD = 1 USD. В апреле 2019 года гонконгский доллар был девятой наиболее торгуемой валютой в мире.