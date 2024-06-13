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Центробанк принял решение приостановить торги гонконгским долларом

Ранее московская биржа объявила о прекращении торгов долларом США и евро с 13 июня в связи с санкциями США.
Ирина Егорова 2024-06-13 00:58:27
© Фото: Jens Kalaenedpa-Zentralbild, Global Look Press

Центральный банк России с 13 июня приостанавливает торги гонконгским долларом. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

«Также с четверга изменяется время начала торгов на валютном рынке и рынке драгметаллов Мосбиржи, они начнутся в 9.50 по московскому времени», - сказано в сообщении.

Напомним, что из-за новых американских санкций Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня. Антироссийские ограничения были введены 12 июня со стороны США, ограничения затронули 300 физических и юридических лиц. Помимо Мосбиржи под рестрикции также попали Национальный клиринговый центр и АО «Национальный расчетный депозитарий».

Гонконгский доллар является (HKD) национальной валютой Гонконга и одной из 18 свободных конвертируемых валют.  Стоимость гонконгского доллара привязана к американскому (USD) и находится приблизительно на уровне 7,80 HKD = 1 USD. В апреле 2019 года гонконгский доллар был девятой наиболее торгуемой валютой в мире.

#доллар #Гонконг #валюта #Центробанк #торги
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