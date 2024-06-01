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На Украине объявили эвакуацию на Золочевском направлении под Харьковом

Семьи с детьми, проживающие в некоторых приграничных селах, могут быть эвакуированы принудительно.
Елизавета Кондрикова 2024-06-01 02:08:02
© Фото: Giorgos Georgiou, ZUMAPRESS.com Globallookperss

В приграничных поселках на Золочевском направлении в Харьковской области начали эвакуацию, об этом объявил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко. Его слова приводит Telegram-канал «Харьков-Life».

Коваленко допустил, что семьи с детьми, проживающие в приграничных населенных пунктах Александровка, Тимофеевка и Возрождевск под Харьковом, могут быть вывезены принудительно. Эвакуированным гражданам пообещали финансовую и другую помощь.

Жители отправятся к родственным, близким и друзьям, также им предложили выехать в Харьков или Львовскую область. О местах сбора для проведения эвакуации сообщат отдельно руководители поселков.

Эвакуация в Харьковской области началась 10 мая, к данному моменту удалось вывезти более десяти тысяч человек из разных районов области. В частности речь идет о приграничных с Россией Чугуевском, Харьковском и Богодуховском районах.

Наступление российской армии на Харьковском направлении ведется с середины мая, 26 числа в оборонном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Берестовое.

#Украина #Харьковская область #мирные жители #эвакуация #приграничные районы
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