На Украине объявили эвакуацию на Золочевском направлении под Харьковом

В приграничных поселках на Золочевском направлении в Харьковской области начали эвакуацию, об этом объявил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко. Его слова приводит Telegram-канал «Харьков-Life».

Коваленко допустил, что семьи с детьми, проживающие в приграничных населенных пунктах Александровка, Тимофеевка и Возрождевск под Харьковом, могут быть вывезены принудительно. Эвакуированным гражданам пообещали финансовую и другую помощь.

Жители отправятся к родственным, близким и друзьям, также им предложили выехать в Харьков или Львовскую область. О местах сбора для проведения эвакуации сообщат отдельно руководители поселков.

Эвакуация в Харьковской области началась 10 мая, к данному моменту удалось вывезти более десяти тысяч человек из разных районов области. В частности речь идет о приграничных с Россией Чугуевском, Харьковском и Богодуховском районах.

Наступление российской армии на Харьковском направлении ведется с середины мая, 26 числа в оборонном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Берестовое.