Более 10 тыс. жителей эвакуировали из Харьковской области

С территории Харьковской области эвакуировали более десяти тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

По словам чиновника, на данный момент из региона удалось вывезти 10 314 жителей. Речь идет о трех районах Харьковской области - Чугуевском, Богодуховском и Харьковском, уточнил Синегубов.

В начале недели сообщалось, что власти страны эвакуировали из этих трех районов 7 023 человека.

Ранее Владимир Зеленский возложил на «весь мир» ответственность за непростую ситуацию, сложившуюся для украинской армии под Харьковом. С его слов, ВСУ в течение нескольких месяцев не получали помощи от Запада. В Госдепе США эту ситуацию назвали «невероятно бедственной».