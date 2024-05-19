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Более 10 тыс. жителей эвакуировали из Харьковской области

Людей вывезли из Чугуевского, Богодуховского и Харьковского районов.
Анна Назайкина 2024-05-19 10:21:01
© Фото: Pau Venteo, Keystone Press Agency, Globallookpress

С территории Харьковской области эвакуировали более десяти тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

По словам чиновника, на данный момент из региона удалось вывезти 10 314 жителей. Речь идет о трех районах Харьковской области - Чугуевском, Богодуховском и Харьковском, уточнил Синегубов.

В начале недели сообщалось, что власти страны эвакуировали из этих трех районов 7 023 человека.

Ранее Владимир Зеленский возложил на «весь мир» ответственность за непростую ситуацию, сложившуюся для украинской армии под Харьковом. С его слов, ВСУ в течение нескольких месяцев не получали помощи от Запада. В Госдепе США эту ситуацию назвали «невероятно бедственной».

#Украина #Харьковская область #мирные жители #эвакуация
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