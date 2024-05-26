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Группировка «Запад» ВС РФ освободила Берестовое Харьковской области

Противник потерял до 285 военнослужащих в зоне ответственности группировки.
2024-05-26 13:23:50
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Группировка российских войск «Запад» в ходе успешного наступления освободила населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики российские войска нанесли поражение подразделениям 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник потерял до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, одну гаубицу Д-20, одну гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США.

Ранее в Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Архангельское. Противник потерял до 410 боевиков, а также две гаубицы производства США - M777 и M102.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

 

#армия #Минобороны РФ #освобождение #Харьковская область #Берестовое
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