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В ходе учений ядерных сил отработают скрытное выдвижение «Искандер-М»

Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа приступил к отработке учебно-боевых задач получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и снаряжения ракет-носителей.
2024-06-12 08:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил Вооруженных сил России личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и снаряжения им ракет-носителей. Кроме того, будет проведено скрытное выдвижение в назначенный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что личный состав задействованных в учениях экипажей кораблей Военно-морского флота России осуществит снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования и выходы в назначенные районы патрулирования.

Напомним, накануне в соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Путина, начался второй этап учений нестратегических ядерных сил. В его рамках отработают вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Ранее в рамках первого этапа учений личным составом ракетных соединений Южного военного округа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#учения #Минобороны России #ВС РФ #РВСН #ядерные силы #МО РФ
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