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Историк Кузник рассказал, как США опускают моральные нормы ради Киева

Снятие запрета на поставки оружия в бригаду «Азов»* говорит о полном отчаянии Запада.
Сергей Лебедев 2024-06-12 07:21:17
© Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Соединенные Штаты и НАТО готовы опустить моральные нормы и пойти на огромный риск, чтобы помочь Украине. Именно поэтому Белый дом снял запрет на поставки оружия в бригаду «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ). Такой шаг говорит о полном отчаянии Запада, заявил в беседе со «Звездой» историк и директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.

«Украинские силы сильно исчерпались. Украине не хватает людей и оружия», - отметил он.

Питер Кузник напомнил, что каждый раз, когда Киев просит новое вооружение, в Вашингтоне отвечают отказом, чтобы не провоцировать Россию. Однако позже там поступают иначе.

«Это происходит снова и снова, как с HIMARS, как с ATACMS, как с F-16. Снова и снова они говорят, что не могут этого сделать, но потом делают. Это сейчас происходит и с "Азовом"*. Годами мы говорили, что не можем делать это, а сейчас мы говорим, что можем», - говорит эксперт.

Напомним, на этой неделе стало известно о снятии запрета Белого дома на поставки оружия в «Азов»*. Речь идет о законе, который запрещает оказание военной помощи зарубежным подразделениям, замешанным в преступлениях и нарушениях прав человека.

Это решение уже осудили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такая внезапная смена позиции говорит о том, что Вашингтон никем не гнушается в попытках подавить Россию, используя украинский народ в качестве инструмента в своих руках.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Украина #сша #Киев #Белый дом #Вашингтон #наш эксклюзив #питер кузник
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