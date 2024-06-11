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В Госдепе США заявили, что не нашли нарушений со стороны «Азова»*

Сегодня стало известно, что Белый дом снял действовавший до сих пор запрет на поставки оружия бригаде «Азов»*.
Елизавета Кондрикова 2024-06-11 18:48:08
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa Globallookpress

Запрет США на поставки оружия в бригаду «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ) сняли, так как не было обнаружено «вопиющих нарушений» прав человека со стороны боевиков бригады, заявили в Госдепе США.

«Государственный департамент задействовал процедуру проверки Лихи в отношении 12-й бригады специального назначения “Азов”* Национальной гвардии Украины и не обнаружил каких-либо свидетельств вопиющих нарушений прав человека со стороны 12-й бригады “Азов”*», - приводит сообщение Госдепа RT.

В Госдепе также объяснили свое решение тем, что современная бригада специального назначения «Азов»* не имеет ничего общего с формированием «Батальон "Азов"», которое было создано в 2014 году и распущено в 2015-м.

В ведомстве добавили, что в настоящее время ведется работа по дискредитации бригады со стороны «распространителей российской дезинформации».

Напомним, сегодня утром стало известно о снятии запрета Белого дома на поставки оружия в бригаду. Речь идет о законе, который запрещает оказание военной помощи зарубежным подразделениям, замешанным в преступлениях и нарушениях прав человека.

В Кремле осудили это решение Вашингтона.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Украина #сша #Госдеп США #поставки оружия #нарушение прав человека
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