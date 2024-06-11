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Кремль осудил решение США снять запрет на поставки оружия в «Азов»*

Решение Соединенных Штатов относительно снятия запрета было озвучено сегодня ночью.
Тимур Шерзад 2024-06-11 12:57:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Кремле осудили решение Вашингтона снять запрет относительно поставок оружия в бригаду «Азов»*. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они никем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя украинский народ в качестве инструмента в своих руках», - сказал Песков журналистам. 

Он подчеркнул, что ради выполнения этих целей Соединенные Штаты готовы иметь дело с кем угодно, даже заигрывать с неонацистами. 

Дмитрий Песков констатировал, что все это подтверждает опасения России о тенденциях к ползучему распространению идей неонацизма.

Напомним, о том, что США решили снять запрет о поставках оружия в «Азов»*, мы писали сегодня ночью.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#сша #Кремль #Белый дом #Вашингтон #поставки оружия #Дмитрий Песков
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