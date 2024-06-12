Пленный рядовой ВСУ рассказал о преступных порядках в украинской армии

Минобороны России опубликовало интервью с военнослужащим 66-ой отдельной механизированной бригады ВСУ, который принял решение сложить оружие и сдался в плен бойцам группировки войск «Запад». Рядовой Андрей Мирошниченко попал под мобилизацию. Семью мужчины поставили перед непростым выбором.

«Нас с папой поставили перед выбором - кто-то из нас должен был идти. Проходил службу водителем в рембате. Учились технику ремонтировать, воевать не готовились», - объяснил Мирошниченко.

На боевых позициях он и его товарищи находились посменно - по шесть дней. Все это время бойцы ВСУ, по сути были предоставлены сами себе.

«С питанием, что взяли, то и едим. С боеприпасами постоянная нехватка и потери большие», - признался пленный.

После очередной смены Андрея и еще нескольких бойцов отправили за ранеными товарищами. Группа вышла на военнослужащих российских штурмовых подразделений и сразу сдалась в плен.

«Сдались, выбросили автоматы. Если бы в плен не попали, нас был просто расстреляли. У нас за любой проступок отправляют на убой», - сказал Мирошниченко.

По его словам, в украинской армии сдаться в плен удается не многим, так как бойцам угрожают расстрелом, никому не дают покидать позиции, расположенные на линии боевого соприкосновения.

Те военнослужащие, которые согласны отдавать львиную долю денежного довольствия своим командирам, получают возможность не находиться на передовой или уехать домой на длительный срок.

«Отправляют вперед за любой проступок. Кто комбату платит, тем все можно. Кто нет, тот сразу отправляется на передовую. Не каждый готов идти стрелять непонятно за что. Они не рассчитывают, что мы в плен попадем. Они хотят нас просто списать, как без вести пропавших», - отметил пленный боец ВСУ.

Со слов Андрея, он удивлен хорошему отношению со стороны наших бойцов. Пропаганда на Украине постоянно запугивает мобилизованных якобы невыносимыми условиями российского плена.

«Отношение нормальное, не так как рассказывали по новостям. Кормят, поят, дают поспать. По новостям на Украине ни слова правды. Здесь совсем другое отношение. Пацаны все такие же, как и мы», - добавил он.

Андрей не скрывает, что рад оказался в плену и не стать «пушечным мясом», выполняя преступные приказы своего командования. Своих товарищей он призвал поступить также.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.