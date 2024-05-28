Пленный рассказал о нехватке людей в рядах ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают недостаток в комплектовании подразделений. Об этом рассказал сдавшийся в плен при освобождении населенного пункта Стрелечья Харьковской области Николай Лысенко. Кадры беседы с пленным опубликовало Минобороны России.

Лысенко рассказал, как был мобилизован. Его встретили представители военкомата, когда шел в магазин, и велели встать на учет. Явившись, Николай прошел комиссию и отправился служить. Изначально служил в мотострелковой роте и относился к подразделению материального обеспечения.

«Я был почти больше года в подразделении материального обеспечения. И из-за нехватки людей, как я понимаю, перевели. Просто поставили перед фактом и перевели в третью роту в этом же батальоне», — сказал Лысенко.

Украинцев отправили на позицию, велев наблюдать и докладывать по рации об обстановке. Во время наступления ВС РФ большая часть украинских солдат покинула позиции, Лысенко с сослуживцами попали в окружение и вынуждены были сложить оружие. Также пленный пожаловался на плохое обеспечение ВСУ, военным приходилось самостоятельно приобретать все необходимое.

Накануне другой пленный рассказал, как его бросило командование ВСУ и спасли российские военные, которые раненым и брошенным на поле боя подобрали его и оказали необходимую медицинскую помощь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.