Пленный рассказал, что выстрелил лишь пару патронов за время обучения

Взятый в плен российскими бойцами украинец Иван Позюк крайне низко оценил качество подготовки мобилизованных на Украине. Видео беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.
По словам Ивана, медкомиссия проводилась формально, врачи толком не осматривали людей, всех записывали в годные. На полигоне тренировались две недели, но за период подготовки выпустили по паре патронов. Оружием Позюк пользоваться так и не научился.
«Пару патронов выстрелили, и все! Вот такая подготовка. За две недели что можно выучить?», - сказал он.
Также пленный указал на плохое планирование командованием боевых действий. Когда начался обстрел, ожидаемое подкрепление так и не подошло. Военный был вынужден сдаться на третьи сутки.
Позюк добавил, что в плену российские бойцы уважительно относятся к украинцам, не применяют физической силы и не издеваются.
Ранее пленные рассказали, как их заставляли рыть окопы под Чернобылем. Во время работ у людей болели спины и сыпались зубы. По словам одного из них, это связано с радиационным заражением.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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