Пленный рассказал, что выстрелил лишь пару патронов за время обучения

Взятый в плен российскими бойцами украинец Иван Позюк крайне низко оценил качество подготовки мобилизованных на Украине. Видео беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

По словам Ивана, медкомиссия проводилась формально, врачи толком не осматривали людей, всех записывали в годные. На полигоне тренировались две недели, но за период подготовки выпустили по паре патронов. Оружием Позюк пользоваться так и не научился.

«Пару патронов выстрелили, и все! Вот такая подготовка. За две недели что можно выучить?», - сказал он.

Также пленный указал на плохое планирование командованием боевых действий. Когда начался обстрел, ожидаемое подкрепление так и не подошло. Военный был вынужден сдаться на третьи сутки.

Позюк добавил, что в плену российские бойцы уважительно относятся к украинцам, не применяют физической силы и не издеваются.

Ранее пленные рассказали, как их заставляли рыть окопы под Чернобылем. Во время работ у людей болели спины и сыпались зубы. По словам одного из них, это связано с радиационным заражением.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.