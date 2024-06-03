МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный рассказал, что выстрелил лишь пару патронов за время обучения

Украинец также указал на отсутствие ожидаемого подкрепления, когда оно было необходимо и отметил достойное отношение к пленным со стороны ВС РФ.
2024-06-03 12:29:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами украинец Иван Позюк крайне низко оценил качество подготовки мобилизованных на Украине. Видео беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

По словам Ивана, медкомиссия проводилась формально, врачи толком не осматривали людей, всех записывали в годные. На полигоне тренировались две недели, но за период подготовки выпустили по паре патронов. Оружием Позюк пользоваться так и не научился.

«Пару патронов выстрелили, и все! Вот такая подготовка. За две недели что можно выучить?», - сказал он.

Также пленный указал на плохое планирование командованием боевых действий. Когда начался обстрел, ожидаемое подкрепление так и не подошло. Военный был вынужден сдаться на третьи сутки.

Позюк добавил, что в плену российские бойцы уважительно относятся к украинцам, не применяют физической силы и не издеваются.

Ранее пленные рассказали, как их заставляли рыть окопы под Чернобылем. Во время работ у людей болели спины и сыпались зубы. По словам одного из них, это связано с радиационным заражением.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 