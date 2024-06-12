Количество стран, представители которых намерены посетить так называемую мирную конференцию по Украине в Швейцарии постоянно сокращается. Об этом сообщает «Радио Свобода»* (СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций). Изначально планировалось участие 93 стран. На сегодняшний день их осталось 78.

Окончательное количество участников мероприятия может оказаться еще меньше, опасается ряд европейских чиновников. Какие именно страны отказались от диалога по Украине не сообщается.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры по Украине возможны только на основе учета российских озабоченностей и законных интересов. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что все озабоченности российской стороны были высокомерно и с пренебрежением проигнорированы со стороны НАТО.

Между тем, конференция по Украине в Швейцарии терпит неудачу еще до ее начала. Такого мнения придерживается бывший разведчик США Скотт Ритер. По его словам, основной расчет Киева и его западных спонсоров был на то, чтобы вынудить Москву принять навязанные ей требования международного сообщества. Для этого Белый дом решился на эскалацию и разрешил киевскому режиму наносить удары западным оружием по территории РФ.

Однако Россия не поддалась давлению и продолжает уверенно двигаться к своим целям на Украине. Напомним, саммит по Украине запланирован на 15-16 июня. Россия участвовать в собрании не будет, как и Китай, Пакистан, Мексика, Саудовская Аравия и ряд других крупных стран.

* - Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента в РФ.