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Экс-разведчик США Риттер назвал провалившейся конференцию по Украине

Эскалация не изменит положение на поле боя, а консенсуса на саммите в Швейцарии не будет, считает он.
Владимир Рубанов 2024-06-11 14:47:00
© Фото: Britta Pedersen dpa, Global Look Press

Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке терпит неудачу еще не начавшись, заявил в эфире RT бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер.

Расчет США был в том, чтобы принудить Россию принять выдвинутые ей требования международного сообщества. Для этого в Вашингтоне пошли на эскалацию, разрешив удары по территории РФ западным оружием.

Но эскалация не изменит ситуацию на поле боя и никакого консенсуса на этом саммите не будет, сказал Риттер. Запад не сможет оказать давление на Москву, потому что российские военные уверенно продвигаются к своим целям на Украине.

«Скорее такая политика Вашингтона приведет к тому, чего Штаты хотят избежать, - к масштабному конфликту с Россией. И, скорее всего, США придется надавать на Киев, чтобы там прекратили политику ударов по целям внутри России», - сказал он.

Так называемый мирный саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня. Россия не будет в нем участвовать, как и ряд других стран, в том числе Китай, Саудовская Аравия, Мексика, Пакистан.

Накануне член Политбюро ЦК КПК, глава МИД Китая Ван И заявил, что для решения конфликта на Украине нужно созвать настоящую мирную конференцию, которую признают и Москва, и Киев.

#Китай #Украина #сша #Саммит #конференция #Швейцария #Бюргеншток
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