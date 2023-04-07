Лавров заявил, что переговоры по Украине могут быть только на основе учета интересов РФ

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Россия не отказывается от переговоров по украинскому кризису, однако для этого дипломатического процесса есть условие, о котором уже говорила Москва. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил глава МИД РФ в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре, переговоры могут быть только с учетом интересов России.

«На основе учета российских интересов, российских законных озабоченностей, которые мы долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами, включая и наши отношения с Североатлантическим альянсом», - сказал дипломат.

Однако, напомнил Лавров, озабоченности российской стороны были высокомерно и с пренебрежением проигнорированы, а РФ указали, что действия НАТО в отношении Украины ее не касаются.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к тому, чтобы кризис на Украине был урегулирован дипломатическим путем, однако в апреле 2022 года переговоры с Киевом прекратила не Россия.