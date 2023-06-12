Путин назвал священными для россиян патриотизм и ответственность за Родину
Патриотизм завещан россиянам предками, это наследие для страны священно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения Героев Труда в День России в Кремле.
«Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед», - отметил он.
По словам Путина, свершения предков, их сплоченность и твердая решимость защищать родную землю сейчас осознаются особенно остро.
«Для нас это наследие священно, мы верны его традициям», - подчеркнул президент.
Он также поздравил россиян с праздником, отметив, что День России знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство многонационального народа и преданность своей стране.
Путин подчеркнул, что получившие награды россияне своим примером и жизнью показывают свою преданность Отечеству. Он поблагодарил их «за доблестное служение Родине, обществу и людям».
Президент в День России наградил в Кремле Героев Труда и лауреатов госпремий. В их числе представители науки и искусства, промышленного производства, медицины и образования.