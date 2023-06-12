В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин назвал священными для россиян патриотизм и ответственность за Родину

Анна Касаткина
14:02 12.06.2023
Президент 12 июня вручил в Кремле госпремии и наградил Героев Труда.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Патриотизм завещан россиянам предками, это наследие для страны священно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения Героев Труда в День России в Кремле.

«Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед», - отметил он.

По словам Путина, свершения предков, их сплоченность и твердая решимость защищать родную землю сейчас осознаются особенно остро.

«Для нас это наследие священно, мы верны его традициям», - подчеркнул президент.

Он также поздравил россиян с праздником, отметив, что День России знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство многонационального народа и преданность своей стране.

Путин подчеркнул, что получившие награды россияне своим примером и жизнью показывают свою преданность Отечеству. Он поблагодарил их «за доблестное служение Родине, обществу и людям».

Президент в День России наградил в Кремле Героев Труда и лауреатов госпремий. В их числе представители науки и искусства, промышленного производства, медицины и образования.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:02 В стране и мире
Видео
Путин назвал священными для россиян патриотизм и ответственность за Родину
13:20 В стране и мире
ТАСС: в Новой Москве обнаружили тело депутата из Югры Александра Колодича
12:17 В стране и мире
Украинские боевики обстреляли Вязовое в Белгородской области
11:11 В стране и мире
Мэр Мариуполя Моргун заявил, что на полное восстановление города уйдет три года
10:19 В стране и мире
SIPRI: Россия и США увеличили количество развернутых ядерных боеголовок
Популярное
Видео
Телеканал «Звезда» приглашает зрителей исполнить гимн в День России
ТАСС: в Новой Москве обнаружили тело депутата из Югры Александра Колодича
В Англии нашли останки загадочно исчезнувшего 56 лет назад чемпиона
Видео
Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.