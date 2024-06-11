Путин подписал указы о присуждении государственных премий РФ

Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении госпремий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за заслуги в правозащитной и благотворительной деятельности. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Госпремии в области литературы и искусства присуждены Ильдару Абдразакову; Андрею Коробцову и Константину Фомину; Ольге Таратыновой и Борису Игдалову.

Премия в области науки и технологий будут вручены Михаилу Ковальчуку, Евгению Адамову, Владимиру Асмолову, Сергею Готье, Марине Мининой, Могели Хубутия, Петру Чумакову.

За свою правозащитную деятельность премию получила руководительница Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Николай Слабжанин, исполнительный директор организации «Детские деревни - SOS» удостоен премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.

Государственные премии вручается за достижения 2023 года. Церемония вручения традиционно пройдет в среду 12 июня, в день празднования Дня России. Премии будет вручать президент России.