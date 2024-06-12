Появились кадры с арестованным директором Челябинского комбината

Появилась видеозапись с арестованным гендиректором Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского у здания суда. Кадры опубликовал телеканал «360».

На записи полицейские сажают 72-летнего директора ЧЭМК в автозак. Ходоровский закрывает лицо курткой и не отвечает на вопросы журналистов.

Суд поместил под стражу гендиректора ЧЭМК до 10 августа. Ходоровского обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетними. По неофициальным данным, менеджер связан как минимум с двумя девочками, одной из которых больше 16 лет, другой - меньше.

Девочек познакомила с ним его предыдущая девушка. Они также фигурирует в деле и тоже отправилась в СИЗО.