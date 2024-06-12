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Появились кадры с арестованным директором Челябинского комбината

Суд отправил Павла Ходоровского под стражу.
Владимир Рубанов 2024-06-12 16:10:53
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости

Появилась видеозапись с арестованным гендиректором Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского у здания суда. Кадры опубликовал телеканал «360».

На записи полицейские сажают 72-летнего директора ЧЭМК в автозак. Ходоровский закрывает лицо курткой и не отвечает на вопросы журналистов.

Суд поместил под стражу гендиректора ЧЭМК до 10 августа. Ходоровского обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетними. По неофициальным данным, менеджер связан как минимум с двумя девочками, одной из которых больше 16 лет, другой - меньше.

Девочек познакомила с ним его предыдущая девушка. Они также фигурирует в деле и тоже отправилась в СИЗО.

#полиция #Задержание #арест #суд #СИЗО #ЧЭМК #Павел Ходоровский
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