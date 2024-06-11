МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силовики задержали гендиректора ЧЭМК по подозрению в педофилии

Павла Ходоровского подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности.
Владимир Рубанов 2024-06-11 15:57:01
© Фото: chemk.ru

В Челябинске задержали генерального директора местного электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского, сообщает РБК со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Ходоровского и неких других людей подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора предприятия в его коттедже, пишет Ura.ru. Чтобы войти, им пришлось ломать двери. С Ходоровским работают следователи. Ожидается, что ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В отношении менеджера возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»), сообщило издание. Предположительно, Ходоровский вступал в интимную связь с детьми 14-15 лет за деньги. В деле якобы есть видеозапись.

Павлу Ходоровскому 72 года. В феврале Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры передал активы ЧЭМК в собственность государства. Позже сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего владельца комбината Юрия Антипова по подозрению в мошенничестве.

#в стране и мире #Задержание #челябинск #следствие #ЧЭМК #Челябинский электрометаллургический комбинат #Павел Ходоровский
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 