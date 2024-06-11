Силовики задержали гендиректора ЧЭМК по подозрению в педофилии

В Челябинске задержали генерального директора местного электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского, сообщает РБК со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Ходоровского и неких других людей подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора предприятия в его коттедже, пишет Ura.ru. Чтобы войти, им пришлось ломать двери. С Ходоровским работают следователи. Ожидается, что ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В отношении менеджера возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»), сообщило издание. Предположительно, Ходоровский вступал в интимную связь с детьми 14-15 лет за деньги. В деле якобы есть видеозапись.

Павлу Ходоровскому 72 года. В феврале Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры передал активы ЧЭМК в собственность государства. Позже сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего владельца комбината Юрия Антипова по подозрению в мошенничестве.