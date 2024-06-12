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Гендиректора ЧЭМК отправили под стражу по делу о педофилии

По данным СМИ, в деле фигурируют две несовершеннолетние девочки.
Владимир Рубанов 2024-06-12 11:58:05
© Фото: sudrf.ru

Суд отправил гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского под стражу до 10 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Челябинской области. 72-летнего менеджера обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетними.

Заседание суда проходило в закрытом для представителей СМИ режиме.

В уголовном деле  фигурируют по меньшей мере две несовершеннолетние девочки, сообщает 74.ru. Старшая из них, которой уже есть 16, оказывала Ходоровскому сексуальные услуги. С младшей он совершал развратные действия. С девочками гендиректора свела предыдущая, более взрослая партнерша директора. Эта девочка является соучастницей, она тоже была в суде.

Гендиректору ЧЭМК предъявили обвинение в том числе о незаконном обороте порнографических материалов. Накануне сообщалось, что на Ходоровского возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия». В деле якобы есть видеозапись.

О задержании генерального директора Челябинского местного электрометаллургического комбината Павла Ходоровского стало известно во вторник. Сообщалось, что силовики выломали двери в его коттедже и провели там обыск.

#Челябинская область #Задержание #арест #суд #Несовершеннолетние #следствие #мера пресечения #Павел Ходоровский #Развратные действия
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