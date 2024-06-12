Батальон «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ) - это продукт идеологии, замешенной на ненависти, лжи и пропаганде. Об этом заявил «Звезде» американский журналист, бывший офицер армии США Скотт Беннетт. Журналист рассказал, что брал интервью у тех азовцев*, которые попадали в плен.

Люди в США не представляют, что на самом деле происходит на Украине, сказал журналист. Репортажи в большинстве американских СМИ про Украину - это бесконечный поток помоев и пропаганды, которые ежедневно потребляют американцы.

«Я говорил с азовцами*, когда был в Донбассе: Мариуполе, Горловке, Соледаре. Я видел татуировки и пообщался с ними. Их головы промыты ЦРУ, враньем из переписанных учеников истории. Они убеждены, что Россия - причина всех их несчастий, бедности, угнетения. И эта безумная злоба вылилась в образования этих радикалов-националистов азовцев*... Я был свидетелем того, как в угоду этому азовцы* насиловали женщин, которых они впоследствии убивали, а после вырезали свастику у них на животах, как клеймо. Я видел это», - рассказал Беннетт.

Националисты из «Азова»* - никакие не воины-освободители, а просто убийцы, сказал журналист. Азовцам* уже давно поставляют оружие, это хорошо известно любому, кто бывал в Донецке, Харькове, Мариуполе и других городах региона, говорит Беннетт.

«Я считаю, что причина, по которой Запад сейчас открыто признает финансирование и передачу оружия "Азову"*, кроется в откровенном отчаянии и попытке блефом принудить Россию к переговорам. На мой взгляд, эта затея обречена на провал. Русские боролись с фашизмом и прежде... А сейчас они ведут войну с ним в лице США. Война была спровоцирована американцами, но закончат ее русские», - заявил журналист.

Ранее Белый дом снял запрет на поставки оружия боевикам из «Азова»*. В Госдепе США заявили, что не обнаружили «вопиющих нарушений» прав человека со стороны боевиков этой бригады.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.