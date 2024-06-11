Власти США сняли запрет на поставки оружия украинскому националистическому батальону «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает газета Washington Post.

«Украинская 12-я бригада специального назначения "Азов"* прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную госдепартаментом», - сообщило издание.

Закон, о котором идет речь, запрещает оказание военной помощи зарубежным подразделениям, замешанным в преступлениях и нарушениях прав человека.

Запрет на поставки оружия «Азову»* действовал в США до сих пор. Однако, источник в Госдепе заявил, что эта норма не имеет практического эффекта. Кроме того, запрет оказался размыт, когда террористы влились в ряды ВСУ.

Ранее президент Владимир Путин ответил на вопрос американского журналиста о том, что нужно сделать для прекращения конфликта на Украине. По мнению российского лидера, США и другие страны коллективного Запада должны перестать поставлять киевскому режиму оружие. Тогда, по мнению Путина, военные действия закончатся в течение двух - трех месяцев.

Пока, несмотря на щедрые поставки оружия и боеприпасов в зону конфликта, ежемесячные потери ВСУ убитыми и ранеными составляют до 50 тысяч человек, уточнил Путин.

* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации