Белоусов и Герасимов доложили Путину о ходе СВО

В минувший вторник вечером президент России Владимир Путин провел совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и командующих округами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Главе государства, верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, президент также провел отдельные встречи с участниками совещания.

Напомним, ранее Владимир Путин включил министра обороны РФ Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета Безопасности.