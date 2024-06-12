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Белоусов и Герасимов доложили Путину о ходе СВО

В совещании с президентом также участвовали командующие военными округами.
Сергей Лебедев 2024-06-12 11:20:30
© Фото: Kremlin Pool, via, Global Look Press

В минувший вторник вечером президент России Владимир Путин провел совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и командующих округами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Главе государства, верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, президент также провел отдельные встречи с участниками совещания.

Напомним, ранее Владимир Путин включил министра обороны РФ Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета Безопасности.

#Россия #спецоперация #Владимир Путин #министр обороны #Президент #Совещание #Андрей Белоусов
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