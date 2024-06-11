Алиханов, Белоусов, Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии

Президент Российской Федерации Владимир Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии министра обороны России Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и помощника российского лидера Алексея Дюмина. Также изменился состав коллегии Военно-промышленной комиссии.

Документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 11 июня.

Ранее Путин подписал указ о включении Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета Безопасности РФ.

К основным задачам коллегии Военно-промышленной комиссии относятся координация работы в сфере оборонно-промышленного комплекса, развитие науки и технологий для военно-технического обеспечения обороны страны, а также контроль за экспортом военной продукции и мобилизационной подготовки экономики страны.