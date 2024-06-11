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Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

Николай Патрушев стал помощником президента России.
Ирина Егорова 2024-06-11 23:24:53
© Фото: Kremlin Poolvia, Global Look Press

Президент России Владимир Путин включил министра обороны РФ Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета Безопасности.

Указ об этом опубликован на сайте правовой информации.Документ вступает в силу c 11 июня.

При этом Николай Патрушев стал помощником президента РФ. 

В списке постоянных членов Совбеза России значится 12 фамилий, это, например, Александр Бортников, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев и другие.

Должность секретаря Совета безопасности РФ занимает Сергей Шойгу. С 2008 по 2024 год данный пост занимал Николай Патрушев. 

#Владимир Путин #министр обороны #указ #Андрей Белоусов #совет безопасности рф #постоянные члены
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