Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин включил министра обороны РФ Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета Безопасности.

Указ об этом опубликован на сайте правовой информации.Документ вступает в силу c 11 июня.

При этом Николай Патрушев стал помощником президента РФ.

В списке постоянных членов Совбеза России значится 12 фамилий, это, например, Александр Бортников, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев и другие.

Должность секретаря Совета безопасности РФ занимает Сергей Шойгу. С 2008 по 2024 год данный пост занимал Николай Патрушев.