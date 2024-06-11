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Небензя назвал резолюцию США по перемирию в Газе «котом в мешке»

По словам постпреда России при ООН, детали резолюции не известны никому, кроме посредников. Также документ рискует стать очередным, положения которого выполняются только на бумаге.
Ирина Егорова 2024-06-11 00:42:26
© Фото: MFA Russiavia Globallookpress.com, Global Look Press © Видео: russiaun.ru, Telegram

У России есть ряд вопросом к принятой Совбезом ООН резолюции США по перемирию в секторе Газа, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. В частности, не известны итоговые контуры сделки - предлагается «кот в мешке».

«Совет дает некий "карт-бланш" и подписывается под планом, детали которого ему неизвестны. Перечисленные в трех пунктах параметры – это не детали», - прокомментировал Небензя.

Постпред России при ООН отметил, что не только содержание документа вызывает массу вопросов - в нем не содержится четких требований о немедленном прекращении огня, что подрывает основы Совбеза ООН, как основного органа по поддержанию мира и безопасности.

Резолюция США ранее была принята Совбезом ООН. «За» проголосовали 14 стран, Россия воздержалась. Небензя пояснил, что Россия не стала блокировать документ в знак поддержки арабского мира. Палестинское движение ХАМАС готово начать непрямые переговоры для реализации прописанных в документе пунктов. План прекращения огня по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о перемирии, которое ранее анонсировал президент США Джо Байден.

#ООН #сша #сектор Газа #ХАМАС #резолюция #василий небензя #документ
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