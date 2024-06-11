Росфинмониторинг разработает поправки о заморозке активов террористов

После теракта в «Крокус Сити Холле» Росфинмониторинг начал разработку пакета поправок о совершенствовании системы замораживания активов террористов и связанных с ними лиц. Об этом рассказал замдиректор Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд на ПМЭФ-2024.

Определенная донастройка системы является приоритетным направлением работы ведомства в текущем году, добавил Негляд. Дополнительные законодательные меры сейчас разрабатываются, после чего они будут представлены к публичному обсуждению.

В частности, Росфинмониторинг работает с финансовыми разведками стран СНГ по вопросам совершенствования обмена информацией в целях предотвращения финансирования терроризма, передает РИА Новости.

По его словам, финансирование терроризма остается реальной угрозой, о чем говорит динамика пополнения перечня террористов и экстремистов. Так, в 2022 году в списке значились более 1600 организаций, то в 2023 году - более 1800.

Ранее директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что обеспечением террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», занималась международная сеть пособников. Нападение было тщательно спланировано, а боевиков снабжали оружием, транспортом и обеспечивали им пути отхода.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и открыли огонь из огнестрельного оружия по людям, собравшимся на концерт группы «Пикник». Затем террористы подожгли концертный зал. Трагедия унесла жизни 140 человек, число пострадавших составляет более 500 человек.