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Террористам в «Крокусе» помогала международная сеть пособников

Юрий Чиханчин заявил, что Россия столкнулась с тщательно спланированным терактом.
Алексей Курильченко 2024-04-24 12:21:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был реализован с помощью международной сети пособников, которая обеспечивала исполнителей оружием и транспортом, а также создавала для них пути отхода. Сам теракт был тщательно спланирован и подготовлен. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Двадцать второго марта этого года Россия пережила чудовищный по своей сути террористический акт против мирного населения, ни в чем не повинного. Мы столкнулись с тщательно спланированным и подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть», - заявил Чиханчин на форуме «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько человек с огнестрельным оружием ворвались в здание и открыли огонь по людям. Вместе с расстрелом террористы подожгли концертный зал. Трагедия унесла жизни более 140 человек, а число пострадавших возросло до 551. Все подозреваемые в исполнении теракта были пойманы и арестованы.

#в стране и мире #Теракт #росфинмониторинг #пособники #Крокус сити холл
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