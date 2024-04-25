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Для финансирования теракта в «Крокусе» использовали криптовалюту

По словам главы Росфинмониторинга, в организации теракта участвовали граждане многих стран.
Алексей Курильченко 2024-04-25 10:35:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Для финансирования террористического акта в «Крокус Сити Холле» злоумышленники пользовались услугами множества финорганизаций, а также использовали криптовалюту. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Следственные мероприятия еще не завершены, но предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран... Финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», - заявил Чиханчин на заседании Международного совета комплаенс в Нижнем Новгороде.

Ранее Чиханчин заявил, что обеспечением террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», занималась международная сеть пособников. Они снабжали боевиков оружием и транспортом, а также обеспечивали им пути отхода. Также он отметил, что помощь в расследовании преступления России предлагают множество стран.

#в стране и мире #Теракт #криптовалюта #финансирование #росфинмониторинг #Крокус сити холл
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