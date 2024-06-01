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Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с днем рождения

Кроме того, Никола Пашиняна поздравили президенты Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, глава российского правительства и другие лидеры.
Ян Брацкий 2024-06-01 15:04:20
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Президент Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 49-летием. Российский лидер позвонил ему по телефону, сообщает пресс-служба Кремля. В разговоре стороны затронули «некоторые вопросы двусторонней повестки дня». В своей поздравительной телеграмме Путин отметил, что отношения Москвы и Еревана основаны «на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения и должны и далее развиваться «на благо народов обеих стран».

Также Пашиняна поздравили премьер-министр России Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Последний раз Путин и Пашинян встречались в Москве в День Победы. А накануне праздника обсудили двусторонние отношения. Разговор состоялся после 10-го юбилейного саммита ЕАЭС.

Никол Пашинян возглавил армянский кабмин в 2018 году. Сегодня по всей стране проходят митинги с требованиям о его отставке. Протестующие призывают отменить процесс передачи Азербайджану четырех приграничных сел в Тавушской области в рамках соглашения о делимитации границы.

#Россия #в стране и мире #Армения #Путин #Кремль #Пашинян
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