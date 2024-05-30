Полицейские увозят машины протестующих от здания правительства Армении

Акция гражданского неповиновения проходит в Ереване у здания правительства Армении. Трансляцию событий в столице республики ведут местные СМИ и паблики.

Сторонники оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» пытаются заблокировать движение в этом районе. Полицейские задерживают людей и эвакуируют машины протестующих в районе площади Республики, сообщает Yerevan․Today Rus.

Силы правопорядка оцепили здание правительства. Полицейские попытались оттеснить протестующих с проезжей части, но не смогли и отступили. Есть задержанные.

Оппозиционное движение «Тавуш во имя Родины» требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в предательстве национальных интересов. В частности, активисты критикуют политику Еревана по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Лидером движения избран архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян.

Галстанян призвал своих сторонников сегодня приехать на автомобилях к зданию правительства, где в 11 часов по московскому времени началось заседание кабмина. Сейчас движение в районе площади Республики сильно затруднено. Ранее оппозиционеры провели несколько акций протеста.