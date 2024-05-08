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Путин предложил Пашиняну обсудить весь комплекс отношений стран

Президент РФ Путин провел встречу с премьером Армении Пашиняном, на которой предложил обсудить отношения обеих стран, включая региональную безопасность.
Марина Крижановская 2024-05-08 23:26:39
© Фото: Александр Щербак, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент РФ Владимир Путин предложил обсудить российско-армянские отношения.

Их переговоры прошли 8 мая в Кремле. Российский лидер сообщил о возможности затронуть и вопросы региональной безопасности.

«Есть возможность на полях работы ЕАЭС поговорить, конечно, обо всем комплексе наших отношений, в том числе коснуться и вопросов региональной безопасности», - отметил Путин.

Их встреча состоялась после 10-го юбилейного саммита ЕАЭС, в котором принимал участие премьер Армении. Кроме того, на него приехали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров. Это мероприятие стало первым международным событием после состоявшейся 7 мая инаугурации Владимира Путина.

Шестого мая сообщалось, что через два дня Путин обсудит с Пашиняном накопившиеся проблемы. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что в Кремле рассчитывают на содержательный разговор, в то время как с армянской стороны раздается критика в адрес России и ОДКБ. Ушаков добавил, что республика де-факто заморозила свое участие в организации, хотя пока не отказывается от полноценного формата. 

Но уже 8 мая стало известно, что Армения отказалась от участия в финансировании ОДКБ. Ереван не присоединится к решению «О бюджете ОДКБ на 2024 год», но не имеет возражений о принятии решения в ограниченном формате, указали в армянском МИД.

#в стране и мире #Никол Пашинян #Владимир Путин #встреча #двусторонние отношения
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