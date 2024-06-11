Присяжные не смогли вынести вердикт по делу Хантера Байдена

Коллегия присяжных не смогла определиться и вынести решение по делу сына президента США Хантера Байдена. Рассмотрение вопроса перенесли, следующее заседание суда запланировано на 11 июня 16.00 по московскому времени.

«Присяжные на суде над Хантером Байденом были отпущены <…> суд и обсуждения возобновятся во вторник утром», - передает «360».

Уточнялось, что присяжные согласовывали вердикт в течение часа, но не смогли прийти к единогласному решению, поэтому суд распустил жюри.

Напомним, ранее Хантеру Байдену предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия. В 2018 году стало известно, что, владея пистолетом, Хантер употреблял наркотики. При этом он при покупке «Кольта» представил неверные данные, скрыв свое увлечение запрещенными веществами. По этому делу Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы. США также опубликовали доказательства употребления наркотиков Хантером Байденом. Об этом удалось узнать благодаря данным с его ноутбука - там были фотографии, подтверждающие факт употребления им запрещенных веществ.