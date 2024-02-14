В США опубликовали доказательства употребления наркотиков Хантером Байденом

Сына действующего американского президента Хантера Байдена уличили в употреблении наркотических средств. Появились фотографии, подтверждающие употребление им наркотиков. Соответствующий отчет опубликовал Минюст США, сообщает телеканал Fox News.

«Сообщается, что в iPhone сына президента Байдена Хантера были фотографии и видео "несомненно" кокаина, крэк-кокаина и принадлежностей для употребления наркотиков. По данным Министерства юстиции, сын президента сделал несколько фотографий возможного употребления наркотиков в ноябре и декабре 2018 года», - указали в американском СМИ.

В июле 2023 года в Сети появились опубликованные Байденом-младшим кадры, на которых показано, что он курит наркотики по пути в Лас-Вегас, управляя автомобилем на скорости 276 километров в час. Кадры стали достоянием гласности благодаря хранившимся данным на его ноутбуке.

Вместе с этим компьютер содержал откровенную переписку Хантера Байдена и нескольких женщин, из которой становится ясно: он мчится в Лас-Вегас, чтобы провести с ними время. Снимки появились в 2018-м году - незадолго до того, как ноутбук сына президента попал в мастерскую, а оттуда его передали ФБР.