Bloomberg сообщил о планах ЕС сохранить поставки газа через Украину

Страны Евросоюза обсуждают варианты продолжения прокачки российского газа через территорию Украины после завершения договора о транзите топлива в этом году.

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, представители европейского правительства и компаний ведут переговоры с коллегами на Украине о том, как обеспечить подачу газа в следующем году», - пишет агентство Bloomberg.

Один из обсуждаемых вариантов - покупка газа в Азербайджане и перекачка его в страны ЕС через российские трубопроводы.

В минувшем марте глава Минэнергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна не намерена продлевать договор о транзите российского газа после 31 декабря 2024 года.

Тем временем, Киев и Кишинев достигли неофициального соглашения о сохранении поставок природного газа в Приднестровье после истечения срока транзитного контракта с «Газпромом». По словам молдавского министра энергетики Виктора Парликова, Кишинев не будет препятствовать транзиту, так как это создаст кризис в регионе и по всей Молдавии.