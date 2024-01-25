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Киев не намерен продлевать контракт на транзит газа через территорию Украины

В правительстве Украины подчеркнули, что могут обсудить вопрос использования газотранспортной сети Украины со страной Европейского союза.
Ирина Егорова 2024-01-25 14:30:01
© Фото: Anton Kavashkin, Russian Look, Global Look Press

В правительстве Украины не готовы продлевать контракт с Россией на транзит газа через свою территорию, но допустили, что их инфраструктурой будет пользоваться ЕС, и готовы приступить с союзом к обсуждению.

«Контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге», - передает Интерфакс-Украина.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на Украину для переговоров со своим коллегой Денисом Шмыгалем. В ходе встречи он известил своего коллегу о прекращении военной помощи и отсутствии североатлантических перспектив Киева. Потенциальное вступление Украины в НАТО Роберт Фицо назвал «фундаментом третьей мировой войны». Фицо также акцентировал внимание на том, что для вступления Украины в Евросоюз Киев «должен выполнять условия» и соответствовать стандартам.

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