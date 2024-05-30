Киев и Кишинев договорились о транзите газа из России в Приднестровье

Киев и Кишинев достигли неофициального соглашения о сохранении поставок природного газа в Приднестровье после истечения срока транзитного контракта «Газпрома» с «Нафтогазом». Об этом в интервью Bloomberg заявил молдавский министр энергетики Виктор Парликов.

«Согласно предварительной сделке, новый маршрут через Турцию является жизнеспособным вариантом доставки российского газа в Приднестровье», - отметил чиновник.

Виктор Парликов подчеркнул, что Кишинев не будет препятствовать транзиту газа, так как это создаст кризис в регионе, который станет проблемой всей Молдавии.

Ранее Украина отказалась от продления соглашений о межсетевых соединениях, позволявших российскому газу проходить транзитом через главный пункт пересечения границы в Судже. Однако из-за конструкции трубопровода топливу все равно придется идти в Турцию через Украину.

До этого украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой по поводу продления контракта о транзите газа. Он предложил европейским странам самостоятельно выступить транзитерами сырья из России.