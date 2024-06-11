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Путин присвоил звания высших офицеров и классные чины

Другим своим Указом глава государства распорядился включить Министра обороны РФ в состав Совета Безопасности страны.
Ян Брацкий 2024-06-11 23:30:30
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и классных чинов». Указ опубликован на сайте Кремля. В документе около сотни фамилий.

Кроме того, своим Указом глава государства включил Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова в состав Совета Безопасности РФ. При этом Николай Патрушев стал помощником президента. В списке постоянных членов Совбеза России значится 12 фамилий.

Также российский лидер подписал Указы о присуждении государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за заслуги в правозащитной и благотворительной деятельности.

Госпремии вручаются за достижения 2023 года. Церемония вручения традиционно пройдет в среду 12 июня, во время празднования Дня России. Премии президент вручит лично.

#Россия #Путин #Кремль #звания #Совбез РФ #указ #госпремии #Белоусов
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