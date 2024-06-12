Расчеты БПЛА «Суперкам» вскрыли пункты дислокации ВСУ под Харьковом

Расчеты разведывательных беспилотников «Суперкам» группировки войск «Север» круглые сутки контролируют обстановку на Харьковском направлении. Бойцы также корректируют нанесение ударов по позициям ВСУ.

Одной из основных задач разведчиков является мониторинг и наблюдение за перемещениями боевиков, их бронетехники и личного состава. При обнаружении цели, ее координаты оперативно передаются артиллеристам, которые точно бьют по боевикам, их складам с боеприпасами и опорным пунктам.

«Мы работаем в паре с РЛС. Они засекают выходы, мы вылетаем на эти точки. Доразведываем, что это - миномет, арторудие <...> Находим цели, уничтожаем их, пытаемся помочь парням на передке», - рассказал старший оператор подразделения БПЛА с позывной «Шторм».

В основном, добычей бойцов на этом участке фронта становятся гаубицы М777, танки и бронеавтомобили, добавил «Шторм». Националисты хорошо маскируются на местности. Зачастую, обнаружить их технику можно только в движении. После этого расчеты «Суперкамов» выясняют места стоянок и передают координаты командиру.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов